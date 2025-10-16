Almanya Başbakanı Merz, Orta Doğu'da Barış Umutlarının Yeniden Doğduğunu Açıkladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'da gerçek ve kalıcı bir barış için yeniden umut olduğunu söyledi.

Merz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Şarm el-Şeyh Zirvesi Niyet Beyanı'na işaret ederek, "Pazartesi gününden bu yana bölgede gerçek ve kalıcı bir barış için yeniden umut var. Bu hafta, uluslararası toplum birlikte çalıştığında neler başarabileceğimizi gördük." dedi.

Buna katkı sunan liderlere teşekkür eden Merz, "Buna katılan, bunun gerçekleşmesini ve uygulanmasını sağlayan devlet ve hükümet başkanlarını da teşekkürüme dahil etmek istiyorum. Bunlar Mısır Cumhurbaşkanı (Abdulfettah) Sisi, Katar Emiri (Şeyh Temim bin Hamed) Al Sani ve Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

Şansölye Merz, anlaşmanın devlet ve hükümet başkanlarının bu korkunç savaşı sona erdirmek için kararlılıkla birlikte çalışması sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın, sahip olduğu imkanları daha kararlı ve birlik içinde kullanması ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için gücünü ortaya koyması gerektiğini belirten Merz, "Dünyada 'barış gücü' olmak, Avrupa Birliği'nin (AB) temel düşüncesidir ve öyle kalacaktır." diye konuştu.

Barışın ancak askeri güçle desteklendiğinde ve ekonomi ve siyasi güçle başarılı olabileceğini söyleyen Merz, giderek sertleşen dünyada barışı gücün koruyacağını, zayıflığın ise barışı sarsacağını ifade etti.

Merz, küresel piyasalarda aktif bir oyuncu olmaya devam etmek ve Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak istediklerini belirtti.

AB'deki her ülkenin Avrupa'nın güçlenmesine ve güvenli olmasına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Merz, şöyle devam etti:

"Yani AB'ye üye ülkeler savunmalarını güçlendiriyor ancak şu da nettir, Almanya kimseyi tehdit etmiyor, AB kimseyi tehdit etmiyor ve NATO da dünyada kimseyi tehdit etmiyor. Son 3,5 yıldır Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit eden sadece (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'dir."

Hibrit tehditlere karşı eylem planı

Rusya'nın Almanya ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunan Merz, hibrit saldırılarla toplumun sarsılmasına izin vermeyeceklerini, gelecekte bu girişimlere karşı çıkacaklarını ifade etti.

Merz, Almanya'da oluşturulan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısında hibrit tehditlere karşı kapsamlı bir eylem planının ele alınacağı bilgisini verdi.

Ukrayna ile müzakere yapması için Rusya'ya baskıyı artıracaklarını belirten Merz, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarını daha iyi değerlendirerek Ukrayna'ya toplam 140 milyar avroluk faizsiz ek kredi sağlanmasını önerdiğini söyledi.

Bunun sadece askeri teçhizat için kullanılmasının öngörüldüğünü ifade eden Merz, "Bunu savaşı uzatmak için yapmak istemiyoruz. Bunu, bu savaşı mümkün olduğunca çabuk bitirmek için yapmak istiyoruz." dedi.

Merz, Putin'in, Ukrayna'ya sağladıkları desteğin azalmayacağını görmesi gerektiğini kaydetti.