Almanya Başbakanı, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle Norveç gezisini erteledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle Norveç gezisini iptal edip, Brüksel'de Belçika Başbakanı Bart de Wever ile bir araya gelecek. Bu gelişme, Almanya'nın Ukrayna'ya destek için planladığı fon yaratma çabalarıyla ilgili olarak Belçika'nın desteğini alma amacı taşıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın Norveç'e yapacağı gezisini Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili görüşmeler nedeniyle erteledi.

Başbakan Merz, bunun yerine Brüksel'e giderek Belçika Başbakanı Bart de Wever ile görüşecek.

Hükümet sözcüsü, Norveç gezisinin ertelendiğini belirterek Merz'in de Wever ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile akşam yemeğine katılacağını ifade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bu son dakika değişikliğinin, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planına Belçika'nın desteğini almak istemesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Merz bu planı ilk olarak eylül ayında önermiş ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında planın ayrıntılarını açıklamıştı.

Plan, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Ukrayna'ya askeri yardım için fon yaratmayı amaçlıyor.

Teklif uyarınca, AB Komisyonu, AB'de dondurulmuş Rus varlıklarının nakit bakiyelerini kullanarak bir tazminat kredisi oluşturacak.

Kiev, Rusya savaş tazminatını ödediğinde krediyi geri ödemekle yükümlü olacak.

Ancak Belçika, planın yasal zorluklarla karşılaşabileceği ve mali sorumluluğu tek başına üstlenebileceği endişesiyle plana ilişkin kaygılarını dile getiriyor.

Belçika hükümeti, tüm AB üye devletlerinin hem mali hem de yasal riskleri paylaşması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA
