Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu ile Görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı habere göre, Merz, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, " İran'la yaşanan ihtilafta diplomatik çözümün" önemini aktardı.

Görüşmenin, dün akşam geç saatlerde gerçekleştiği ve yaklaşık 20 dakika sürdüğü ifade edilen haberde, Merz'in, "İsrail'e, karşı karşıya olduğu tehdit durumundan dolayı anlayış gösterdiğini ve İran'ın nükleer programının durdurulması ile ihtilafın kontrol altına alınması gerektiğini aktardığı" belirtildi.

Haberde, görüşmede, Gazze'deki savaşın da ele alındığı bilgisi paylaşılarak, Merz'in Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde, ateşkes çağrısı yapılan bildiriye atıfta bulunduğu kaydedildi.