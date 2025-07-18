Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu ile Gazze Üzerine Görüşme Yaptı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un yaptığı yazılı açıklamaya göre Şansölye Merz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde yakın bir zamanda ateşkes sağlanması umudunu taşıdığını dile getirdi.

Alman vatandaşlığına sahip olanlar da dahil Hamas'ın elindeki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Merz'in acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze Şeridi'ndeki insanlara güvenli ve insan onuruna uygun şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Başbakan Merz'in Gazze için, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını ve Filistinlilerin kendi kaderinin tayin etme hakkını dikkate alan savaş sonrası sürdürülebilir bir düzen bulunmasından yana görüş belirttiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın silahsızlandırılmasının kesin şekilde gerekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şansölye Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hiçbir adım atılmaması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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