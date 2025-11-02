Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu ile Gazze'deki Durumu Gözden Geçirdi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin istikrarı ve insani yardımın ulaşımı konularını ele aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz'in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin daha da istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin insani yardımın Gazze halkına güvenli ve yeterli bir şekilde ulaşması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Hamas'ın son rehinelerin cenazelerini de derhal teslim etmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
500
