Almanya Başbakanı Merz: NATO Kararları Kendi İnançlarımıza Göre Alınıyor

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NATO Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, alınan kararların birilerine iyilik yapmak amacıyla değil, kendi bilgi ve inançları doğrultusunda alındığını vurguladı. Merz, gelecekte NATO'ya ek kaynak ayrılacağını ve bunun Rusya tehdidine karşı bir önlem olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'daki kararların birilerine iyilik yapmak amacıyla değil, kendi bilgi ve inançları doğrultusunda alındığını söyledi.

Friedrich Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumlarının öncesinde, basına açıklamalarda bulundu.

Merz, "Açıkça belirtmek isterim ki kararları kimseye iyilik yapmak için almıyoruz, bu kararları kendi bilgimiz ve kendi inancımızla alıyoruz, çünkü NATO'nun özellikle Avrupa kısmının, önümüzdeki yıllarda kendi savunma kabiliyetini güvence altına almak için daha fazla şey yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

NATO'ya gelecekte çok daha iyi imkanlar sağlamak için ortak bir karar alacaklarını düşündüğünü ifade eden Merz, "NATO'nun gelecekte altyapı ve silahlı kuvvetlerimiz için yüzde 3,5 ve yüzde 1,5 oranında ek kaynak ayrılmasına karar vereceğiz. Tüm bunlar büyük bir mutabakat içinde gerçekleşecek, çünkü tehdit durumunun değiştiği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Merz, bu tehdidin özellikle Rusya'ya yönelik olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tüm barışını ve siyasi düzenini de tehdit ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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