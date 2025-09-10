Almanya Başbakanı Merz, İsrail Yaptırımları İçin AB Tartışmalarını Bekliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e yönelik önerdiği yaptırımları değerlendirme konusunda öncelikle AB Konseyi'ndeki iç tartışmaları beklemek istediğini söyledi.

Merz, görüştüğü AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bir gazetecinin "AB Komisyonu Başkanı bugün İsrail'e karşı bir dizi yaptırım önerdi. Bu yaptırımlardan hangilerini destekliyorsunuz veya İsrail'e yaptırım uygulanmasına prensipte karşı mısınız?" şeklindeki sorusuna cevap veren Merz, Almanya'da koalisyon hükümetinde İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Merz, von der Leyen'in önerilerini not ettiğini belirterek, "Yaptırımlarla ilgili olarak, öncelikle AB Konseyi'ndeki iç tartışmaları beklemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Almanya olarak gelecekte de İsrail devletinin yanında duracaklarını, bunun tarihi bir sorumluluk odluğunu savunan Merz, "Almanya'nın İsrail politikasında temelde hiçbir değişiklik olmadı." dedi.

Merz, ancak bunun İsrail hükümetinin bazı uygulamalarını eleştiremeyecekleri anlamına gelmediğini söyleyerek, bu eleştirileri, önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde, daha sonra da kamuoyuna açık bir şekilde dile getirdiğini anlattı.

İsrail'in, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıya ilişkin dün açıklama yaptığını anımsatan Merz, "Bu, İsrail ordusunun Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal ederek uluslararası hukuka aykırı bir askeri saldırıdır." diye konuştu.

Merz, Katar'ın bu çatışmada arabulucu rol üstlenmek için çaba sarf eden ve şimdiye kadar bu çatışmayı yatıştırma girişimlerinde çok yardımcı olan bir ülke olduğunu kaydetti.

Şu an için Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) girişime de destek vermeyeceklerini yineleyen Merz, ancak Filistin yönetiminin en azından halkın ihtiyaçlarını sağlayabilecek duruma gelmesini istediklerini söyledi.

Merz, İsrail hükümetinin Filistin yönetimine ödemesi gereken fonları vermediği için okullarda derslerin yapılamadığına işaret ederek, "Bu da kabul edilmez." dedi.

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesini de değerlendiren Merz, Polonyalı mevkidaşı Donald Tusk ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve "saldırılarla ilgili ayrıntılı bilgi aldığını" söyledi.

Merz, bunun tüm Avrupa'da barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, Rus hükümetinin bunun tesadüf veya kaza olduğu yönündeki iddialarını inandırıcı bulmadığını aktardı.

Şansölye Merz, NATO hava savunmasının işlevini yerine getirdiğini ancak gerektiği kadar iyi çalışmadığını vurgulayarak, bunun NATO'da ve AB'de tartışmalara yol açacağını kaydetti.

Costa: "Gazze'de yaşananlar meşru müdafaa hakkıyla açıklanamaz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Orta Doğu'daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

İsrail'e kendini savunma hakkı tanıdıklarını ifade eden Costa, "Ancak çok net, şu anda Gazze'de yaşananlar meşru müdafaa hakkıyla açıklanamaz." dedi.

Costa, bu yüzden ateşkesin sağlanması, yardım malzemelerinin serbest bırakılması ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlere son verilmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

İsrail'in dostlarını dinlemediğini dile getiren Costa, "Her gün televizyonda Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki olayların ve yaşananların korkunç görüntülerini gördüğümüzde AB'nin buna tepki vermemesi imkansızdır." ifadesini kullandı.

Costa, uzun vadeli barış ve istikrar için tek kalıcı çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurgulayarak, ateşkesin sağlanması, öldürmelerin durdurulması, Gazze'nin daha fazla tahrip edilmemesi ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.