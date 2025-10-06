Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Güvenliğini Savundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunduğunu söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Başbakan Friedrich Merz'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Merz'in görüşmede, "Almanya İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunuyor." dediği, bunun Almanya-İsrail ilişkilerinin değişmez özünün bir parçası ve kalıcı tarihsel sorumluluğun bir ifadesi olduğunu aktardığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılabileceğine dair umudunu dile getiren Merz, "iki yıldır süren savaşın ardından barış zamanının geldiğini" vurguladı.

Mısır'daki görüşmelerin hızlı bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini kaydeden Merz, "Alman vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı. Çatışmalar sona ermeli. Hamas silahlarını bırakmalı." dedi.

Şansölye, Almanya'da antisemitizme yer olmaması gerektiğini, buradaki Yahudilerin güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.