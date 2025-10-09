Almanya Başbakanı Merz: İsrail-Hamas Anlaşması Cesaret Verici

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımlarının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımları cesaret veriyor." ifadesini kullanan Merz, bu adımların esirlere ve ailelerine, Gazze'deki insanlara ve tüm bölgeye umut verdiğini vurguladı.

Uzun zamandır ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimalinin bulunduğunu belirten Merz, tüm taraflara savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya yönelik taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Başbakan Merz, Almanya'nın bu süreci kararlılıkla desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da X'ten yaptığı açıklamada, "Gazze müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden mutlu olduğunu" aktardı.

Wadephul, "İlk aşama üzerinde anlaşmaya varılması esirlerin serbest bırakılmasının ve ateşkesin yakın olduğu anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Wadephul, Almanya'nın barışa giden sonraki adımları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

