Haberler

Almanya Başbakanı Merz: İsrail-Hamas Anlaşması Cesaret Verici

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk adımlarının cesaret verici olduğunu belirtti ve bölgede kalıcı barış için taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımlarının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımları cesaret veriyor." ifadesini kullanan Merz, bu adımların esirlere ve ailelerine, Gazze'deki insanlara ve tüm bölgeye umut verdiğini vurguladı.

Uzun zamandır ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimalinin bulunduğunu belirten Merz, tüm taraflara savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya yönelik taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Başbakan Merz, Almanya'nın bu süreci kararlılıkla desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da X'ten yaptığı açıklamada, "Gazze müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden mutlu olduğunu" aktardı.

Wadephul, "İlk aşama üzerinde anlaşmaya varılması esirlerin serbest bırakılmasının ve ateşkesin yakın olduğu anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Wadephul, Almanya'nın barışa giden sonraki adımları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

???????

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.