Almanya Başbakanı Merz, İsrail'e Yangın Söndürme Malzemesi Gönderecek

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 toplantısına hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İsrail'e yangın söndürme malzemeleri göndereceklerini duyurdu ve İran'ın nükleer silah programının tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e derhal yangın söndürme malzemeleri göndereceklerini belirtti.

Başbakan Merz, Kanada'daki G7 ülkeleri toplantısına hareket etmeden önce Berlin'deki havalimanında yaptığı açıklamada, "İsrail bizden yangın söndürme malzemeleri sağlamamızı istedi. Bunu da derhal yerine getireceğiz." dedi.

İran'ın nükleer silah programını İsrail için varoluşsal bir tehdit olarak nitelendiren Merz, "İran nükleer silah geliştirmemeli ve sahip olmamalı. Bu, İsrail, Orta Doğu ve uluslararası toplumun tamamı için bir tehdit oluşturur." diye konuştu.

Merz, tüm diplomatik çabaların İran'ın askeri nükleer programından vazgeçmesine yol açmadığını belirterek, "İsrail, varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin İsrail'deki sivil hedeflerin bombalanmasını derhal durdurmasını isteyen Merz, bölgedeki diğer ülkelerin savaş alanı haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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