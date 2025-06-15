Almanya Başbakanı Merz: İran Nükleer Silah Sahibi Olmamalı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Umman Sultanı Heysem ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurguladı. İki lider, çatışmanın genişlemesini önleme ve diplomatik yollarla çözüm için ortak çaba gösterme konusunda fikir birliği sağladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Merz'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştüğü ve görüşmede İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Heysem ve Merz'in, şu anda önceliğin çatışmanın genişlemesini engellemek olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Görüşmede, her iki liderin çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik yollara katkı sağlamaya hazır olduklarını yineledikleri ve Merz'in İran'ın nükleer programını sonlandırmak için Umman'ın arabuluculuk çabalarına teşekkür ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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