Almanya, protestolarda halka uyguladığı şiddet nedeniyle İran'ı kınadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan'da düzenlediği basın toplantısında İran'daki protestolar nedeniyle Tahran yönetiminin halkına uyguladığı şiddeti kınadı. Merz, şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı ve İran yönetimine halkını koruma çağrısında bulundu.

Hindistan'da temaslarda bulunan Merz, Başbakan Narendra Modi ile basın toplantısı düzenledi.

İran'da yönetime karşı gerçekleştirilen protestolara değinen Merz, "Tahran yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddeti en şiddetle kınıyoruz. Bu şiddet, gücün değil zayıflığın bir ifadesidir. Bu şiddet, sona ermelidir." dedi.

Merz, İran yönetimine tehdit etmek yerine halkını koruma çağrısında bulundu.

Hindistan ile Almanya arasındaki ilişkileri daha da yüksek seviyeye taşımak istediklerini belirten Merz, savunma sanayileri arasında geliştirme ve üretim alanlarında daha yakın işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

500

