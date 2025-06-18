Almanya Başbakanı Merz'in İsrail Açıklaması Tartışma Yarattı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ilgili yorumunda 'Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş' ifadesini kullandı ve bu ifadenin birçok kişi tarafından onaylandığını belirtti. Açıklaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar için söylediği, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesinin birçok kişi tarafından paylaşılmasından memnun olduğunu söyledi.

Merz, Berlin'de eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu ifade büyük ölçüde onay gördü ve bu yüzden birçok kişinin bu görüşü paylaşmasından memnunum." dedi.

İfadesinin sosyal medyada eleştirildiği hatırlatılan Merz, "Az sayıdaki eleştirel seslere ise yorum yapmam gerekmiyor." diye konuştu.

İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor

Şansölye Merz, G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada'da ZDF televizyonu muhabirinin İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine şunları söylemişti:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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