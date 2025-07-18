Almanya Başbakanı Merz, Gazze Şeridi'ndeki Durumu Kabul Edilemez Buldu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'nde yaşananların kendileri için artık kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineledi.

Merz, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Merz, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez. Öncelikle ateşkesin sağlanması ve ikinci olarak da bölgedeki insanlara kapsamlı insani yardımın ulaştırılması için baskı yapıyoruz." dedi.

İsrail'e yardım etmek istediklerini ancak kabul edilemez olan şeyleri de açık ve net şekilde söylediklerini belirten Merz, "Bu arada, Batı Şeria'daki yerleşim politikası da buna dahil, bu politika hükümetimizin onayını almıyor. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Almanya'nın İsrail'e yaptırım uygulamaktan neden kaçındığını ancak Rusya'ya yaptırımları neden desteklediğini sorması üzerine Merz, İsrail ile Rusya'nın aynı kefeye konulmasına karşı çıkarak "İsrail yıllardır saldırganlara karşı kendini savunuyor. Rusya ise uluslararası hukuku ihlal ederek bir savaş başlattı." yanıtını verdi.

Başbakan Merz Almanya'dan bir uçağın bugün Afganistan'a gittiğine ve içerisinde sınır dışı edilenlerin olduğuna işaret ederek "Hepsi için geçerli olan şey, artık hiçbirinin oturma izni olmamasıydı. Tüm sığınma başvuruları, başka bir yasal yol kalmaksızın yasal olarak reddedilmişti. Bu nedenle böyle bir sınır dışı etme ve böyle bir uçuş mümkün oldu." ifadelerini kullandı.