Almanya Başbakanı Merz, Gazze için Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Merz, Gazze için Ateşkes Çağrısında Bulundu
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Friedrich Merz, Gazze Şeridi'ndeki durumu 'kabul edilemez' olarak değerlendirerek, hızlı ateşkes ve insani yardım sağlanması için çağrıda bulundu. Merz, Almanya'nın İsrail ile işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

BERLİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, derhal ateşkes yapılması ve bölgedeki insanlara kapsamlı insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Merz, cuma günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın ortaklarıyla birlikte Gazze'deki çatışmayı çözmek için yakın işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Batı Şeria'daki yerleşim politikası da dahil olmak üzere İsrail'deki bazı gelişmelerle ilgili tutumlarını açık şekilde ortaya koyduklarını vurgulayan Merz, İsrail'in yerleşim politikasının "Alman hükümeti tarafından onaylanmadığını" belirtti.

Almanya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Merz cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde hızlı bir ateşkes sağlanması temennisini dile getirdi.

Merz, artık Gazze Şeridi'ndeki insanlara artık güvenli ve insani şekilde acil insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Merz, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hiçbir adımın atılmaması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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