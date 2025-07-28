Almanya Başbakanı Merz, Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

BERLİN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek " Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum" hakkında endişelerini dile getirdi.

Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Merz telefon görüşmesi sırasında acil ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'de açlık çeken sivillere acil insani yardımın hızlı, güvenli ve gerekli ölçekte ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada öte yandan, Almanya'nın Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik çabalarına önümüzdeki günlerde E3 ortakları Fransa ve İngiltere'yle, ayrıca ABD ve Arap ülkeleriyle istişare içinde karar vereceği belirtildi.