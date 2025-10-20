Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Düzensiz Göçmenler Şehir Manzarasında Sorun Oluşturuyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzensiz göçmenlerin şehir manzarasında sorun teşkil ettiğini belirtti. Eleştirilere rağmen hükümetin sığınmacı sayısını azalttığını savunan Merz, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Muhalefet ise Merz’in açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede muhalefet partilerinin yoğun eleştirilerine rağmen düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında bir sorun" olmaya devam ettiğini belirtti.

Merz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, aldıkları önlemler sayesinde Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azaldığını ifade ederek, "Çocuklarınıza, kızlarınıza, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza sorun. Herkes bunun, en azından hava karardıktan sonra bir sorun olduğunu doğruluyor. Bu yüzden bu soruna bir çözüm bulmak zorundayız." dedi.

Geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından birçok destek mesajı aldığını kaydeden Merz, "Geri alınması gereken hiçbir şey söylemedim. Aksine, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu durumu değiştirmeliyiz. İçişleri Bakanımız bunu değiştirmek için çalışıyor ve biz de bu politikayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Merz, açıklamalarında "şehir manzarasında sorun yaratanlar" ifadesiyle kimi kastettiği konusunda mülteciler, düzensiz göçmenler ve sığınma başvurusu reddedilenler arasında herhangi bir ayrım yapmadı.

Geçen hafta, Brandenburg eyaletini ziyaret eden Merz, "Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanımız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Yeşiller ve Sol Parti bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel bir şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
