Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Ukrayna'ya Destek Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın toprak tavizleri vermemesi gerektiğini ve etkili bir savunma için güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu belirtti. Merz, Cenevre'de yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmaması ve saldırılara karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesi gerektiğini söyledi.

Merz, Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Afrika zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı" çerçevesinde Cenevre'de yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu sabah diğer Avrupa ülkeleriyle Ukrayna konusunda görüştüklerini aktaran Merz, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Merz, "Avrupa için güvenlik istediklerini" vurgulayarak, Avrupa'nın çıkarlarını ve egemenliğini ilgilendiren konularda Avrupalıların onayı alınmadan Ukrayna için bir barış planı olamayacağını ifade etti.

Cenevre'deki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Merz, "Bazı sorular açıklığa kavuşturuldu, ancak Ukrayna'da barışın bir gecede sağlanamayacağını da biliyoruz." dedi.

Merz, Ukrayna'nın çıkarlarının aynı zamanda Avrupa'nın ortak çıkarları olduğunu, bu çıkarları birlikte kalıcı şekilde korumak istediklerini yineleyerek, şunları söyledi:

"Buna, Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizlerine zorlanmaması da dahildir. Ukrayna, gelecekte de saldırılara karşı etkili bir şekilde savunma yapabilmeli. Bunun için güçlü silahlı kuvvetlere ve ortaklarının sağlayacağı sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var."

Merz, Avrupa ülkeleri, AB veya NATO ile ilgili her türlü uzlaşmanın Avrupa'da ortakların veya NATO ittifakının onayını gerektirdiğini vurguladı.

Cenevre'de dün yapılan görüşmelerin Ukrayna, ABD ve AB'nin Rusya karşısında ortak bir tutum üzerinde anlaşmaya varması amacını taşıdığını belirten Merz, bu konuda şimdi devlet ve hükümet başkanları arasında koordinasyon sağlanacağını, ardından sonraki adımların atılacağını belirtti.

Merz, bir sonraki adımın Rusya'nın müzakere masasına oturması olması gerektiğini ve bunun mümkün olmaması durumunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sürecin zahmetli olduğunu vurgulayan Merz, bu hafta en fazla küçük adımların atılmasını beklediğini ve bir anlaşma beklemediğini kaydetti.

Merz, Rusya üzerinde baskı yapılmasından yana olduğunu belirterek, şimdi belirleyici adımın Rusya'dan gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.