Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye İlişkileri Vurgusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti.

Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.