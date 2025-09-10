Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Rus İHA'larına Kınama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, bu eylemin Baltık Denizi bölgesindeki NATO müttefikleriyle birlikte yanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini kınadı.

Merz yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın bu saldırgan eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, NATO ve AB üyesi bir ülkede insan hayatını tehlikeye attığını kaydeden Merz, "Bu pervasız eylem, Baltık Denizi bölgesinde ve NATO'nun doğu kanadında uzun süredir devam eden provokasyonların bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Polonya'nın NATO müttefikleriyle birlikte bu tehlikeyi zamanında fark edip ortadan kaldırmasını ise övdü.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
