Almanya Başbakanı Merz'den İsrail Politikası Üzerine Açıklamalar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in yanında durduklarını ancak İsrail ile dayanışma içinde olmanın İsrail hükümetinin aldığı her kararı doğru buldukları anlamına gelmediğini söyledi.

Merz, Alman kamu yayıncısı ARD'ye, 8 Ağustos'ta Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya aldığı karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail hükümeti ve başbakanıyla bu konuda görüştüğünü belirten Merz, "İsrail kabinesinin, Gazze Şeridi'nde askeri çatışmayı şiddetlendirmeye yönelik kararı" kendilerini şaşırttığını anlattı.

Merz, buna tepki olarak Alman hükümetinin, bu çatışmayla ilgili silahların İsrail'e artık sağlanmaması kararı verdiğini ifade etti.

Bu kararı yalnız vermediğini ancak günün sonunda bunun sorumluluğunu kendisinin taşıyacağını belirten Merz, "Tek başıma da sorumluluk taşırım. Ancak bunu demokratik olarak oylamaya da sunamam." dedi.

Alman hükümetinin İsrail'in yanında durduğunu ve tüm yanlış anlamları önlemek istediğini ifade eden Merz, Almanya'nın İsrail politikasında bir değişikliğe gitmediğini aktardı.

Merz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şüphesiz bu ülkenin yanında durmaya devam ediyoruz. Hükümetle bir görüş ayrılığımız var. Bir kez daha (söylüyorum), bir dostluk buna dayanabilir de. Dayanması lazım. ve İsrail ile dayanışma, hükümetin aldığı her kararı doğru bulduğumuz ve ona ayrıca silahlarla askeri desteğe kadar her türlü destek vereceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu yapmıyoruz. Bunu istemiyoruz. Her zaman tutumumuz bu olmuştur."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerde bunu aynı şekilde ifade ettiğini vurgulayan Merz, İsrail Cumhurbaşkanı'na bu sabah bir kez daha Almanya'nın İsrail politikasının ilklerinde hiçbir değişiklik olmadığı güvencesini verdiğini kaydetti.

İsrail Genel Kurmay Başkanının İsrail hükümetinin eylemelerine ilişkin şüpheleri olduğunu, İsrail'deki istihbarat ve güvenlik servislerinde görev yapmış yüzlerce eski çalışanın bu bu uygulamaya karşı protesto ettiğini duyup okuduğunu aktaran Merz, bunların kendisinin bakış açısını bir ölçüde etkilediğini belirtti.

Merz, Almanya'nın ve Alman hükümetinin 80 yıldan beri İsrail'in yanında durduğuna işarete ederek, "Burada hiçbir değişiklik olmayacak. Bu ülkeye kendisini savunması için yardım etmeye devam edeceğiz. Bunu genişlettik. Ancak şu anda sadece askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılan bir çatışmaya silah tedarik edemeyiz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme kararının yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini ve tüm Gazze şehrinin tahliyesini gerektirebileceğini belirten Merz, "Bu insanlar nereye gidecek? Bunu yapamayız, yapmıyoruz ve ben de yapmayacağım." diye konuştu.

Şansölye Merz, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına ve İsrail ile ticaretin engellenmesine hazır olmadığını AB liderleri karşısında açık şekilde ifade ettiğini belirterek, İsrail'e diplomatik olarak yardım edeceklerini kaydetti.

Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alınması kararı özellikle Merz'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin ve hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin bazı kesimleri tarafından eleştirilmişti.