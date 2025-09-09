Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Saldırısına Tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını 'kabul edilemez' olarak nitelendirirken, Katar'ın arabuluculuk çabalarını da takdir etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şansölye Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Başbakan Merz, görüşmede, "Bugün İsrail'in Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırısı kabul edilemez. Savaşın tüm bölgeye yayılmasına izin verilmemelidir. Hükümetimiz bu konuda İsrail hükümetiyle de yakın temas halindedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başbakan Merz, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve Hamas rehinelerinin serbest bırakılması için gösterdiği arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini iletti.

