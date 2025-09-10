Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısına Kınama

BERLİN, 10 Eylül (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısını kınadı. Saldırının Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Merz, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Almanya federal hükümetinden salı günü yapılan açıklamada Merz'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Merz'in görüşme sırasında savaşın "tüm bölgeye yayılmaması gerektiğini" de vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada Alman hükümetinin söz konusu saldırıyla ilgili olarak İsrail hükümetiyle yakın temas halinde olduğu ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereleri tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Wadephul, rehinelerin, özellikle de Alman vatandaşı olan rehinelerin hayatları ve güvenlikleri konusunda endişelerini dile getirdi.