Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısına Kınama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısını kınadı ve bunun Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Merz, savaşın bölgeye yayılmaması gerektiğini vurguladı.

BERLİN, 10 Eylül (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısını kınadı. Saldırının Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Merz, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Almanya federal hükümetinden salı günü yapılan açıklamada Merz'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Merz'in görüşme sırasında savaşın "tüm bölgeye yayılmaması gerektiğini" de vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada Alman hükümetinin söz konusu saldırıyla ilgili olarak İsrail hükümetiyle yakın temas halinde olduğu ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereleri tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Wadephul, rehinelerin, özellikle de Alman vatandaşı olan rehinelerin hayatları ve güvenlikleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanal V'ye kayyum atandı

Bir televizyon kanalına kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.