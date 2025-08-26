Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Eleştiri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımını ve artan sivil ölümlerini eleştirdi.

Başbakan Merz, Belçika Başbakanı Bart de Wever ile görüşmesinin ardından başkent Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararından endişe duyduklarını belirten Merz, daha fazla sivil ölümünden korktuklarını söyledi.

Merz, "İsrail hükümetinin orada yaptıkları ve İsrail ordusunun İsrail hükümetinin iradesini yerine getirmek için yaptıkları kabul edilemez. Dünkü olay (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırması) da Hamas'a karşı tamamen haklı olan eylemlerin üzerine ağır bir gölge düşürüyor." dedi.

"Sivil halk arasında, olaya dahil olmayan üçüncü taraflar arasında, hastane personeli, hastalar ve gazeteciler arasında meydana gelen bu kayıplar, bu büyük çaplı askeri harekatın sonuçlarıdır." diye konuşan Merz, İsrail'in Gazze şehrini işgal etmek için yürüttüğü genişletilmiş askeri operasyona da karşı olduğunu yineledi.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.