- Almanya Başbakanı Merz: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme yönündeki davetini kabul edeceğim"

BRÜKSEL - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin 4'üncü gününde üçüncü yurt dışı ziyaretini Belçika'ya gerçekleştirdi. Merz, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Brüksel'de AB ve NATO yetkilileriyle görüştü. Brüksel'deki temaslarına ilk olarak AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başlayan Merz, daha sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Daha sonra NATO karargahına geçen Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Merz, Rutte görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye yönelik mesajlar verdi. Merz, "Türkiye, NATO topraklarında stratejik önemi açısından küçümsenemeyecek bir bölgeyi korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Geçen yıl Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğini söyleyen Merz, Alman hükümeti olarak Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatına izin verip vermeyecekleri konusunda bir karar vereceklerini de sözlerine ekledi.