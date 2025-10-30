Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "(Gazze'de) Umuyorum ki bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de başlattığı şiddet dalgasını "kendini savunma hakkı" olarak niteleyen Merz, sürecin ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği 20 maddelik barış planıyla sona ermiş olmasını ümit ettiğini belirtti.

Merz, Gazze'de kalıcı barışın çözüm arayışında olduklarına dikkati çekerek, bu tür bir çözümün Hamas'ın katılımıyla olamayacağını savundu.

"İsrail, yaklaşık 2 yıldır sistemli şekilde Gazze'deki insanları öldürüyor. 20 binden fazlası çocuk, 60 binden fazla insan öldürüldü. Şehirler yok edildi, milyonlarca insan mülteci konumunda ve siz, İsrail'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu desteğinizin arkasında 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Siz ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içinde misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merz, şunları söyledi:

"Federal hükümet, İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır. Bu ülke, milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holokost'u yaşamış olan birçok insan, İsrail'e göç etmiştir. Bu nedenle Almanya, her zaman İsrail'in yanında duracaktır. Bu elbette İsrail hükümetinin her kararına saygı duyduğumuz ya da arkasında durduğumuz, eleştirmeden kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki önceki hükümetlerimiz de eleştirdi."

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de barış sağlanması için katkı verdiğini vurgulayarak, "Umuyorum ki, bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek." dedi.

ABD-Çin görüşmeleri

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Güney Kore'de yapılan toplantıda varılan anlaşmaya ilişkin soru üzerine anlaşmanın detaylarını henüz bilmediğini aktaran Merz, gümrükler konusundaki gerginliğin bütün dünyayı etkilediğini dile getirdi.

Merz, bazı ham maddelerin ihracatı konusundaki düzenlemelerin kendilerini de etkilediğini vurgulayarak, kalıcı bir çözüme ulaşılabildiğini umduğunun altını çizdi.

Başbakan Merz, gümrük vergilerindeki ekonomik dengesizliklerin, çözümün doğru yolu olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı

Avrupa'da artan yabancı düşmanlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Merz, Almanya'da ve Avrupa'daki yabancı düşmanlığıyla "sebebi ne olursa olsun" mücadele ettiklerini belirtti.

Merz, açık, özgürlükçü ve liberal bir ülke olduklarının altını çizerek, Hristiyanların yanı sıra Müslümanların da ülkesinde anayasanın koruması altında olduğunu ifade etti.

Almanya'nın din ve etnik grup ayrımı yapmadan kişilerin canının korunmasında sorumlu olduğunu sözlerine ekleyen Merz, herkesin eşit şekilde bu haklardan yararlanabileceğini kaydetti.

