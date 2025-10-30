Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "(Gazze'de) Umuyorum ki bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "(Gazze'de) Umuyorum ki bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de başlattığı şiddet dalgasını "kendini savunma hakkı" olarak niteleyen Merz, sürecin ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği 20 maddelik barış planıyla sona ermiş olmasını ümit ettiğini belirtti.

Merz, Gazze'de kalıcı barışın çözüm arayışında olduklarına dikkati çekerek, bu tür bir çözümün Hamas'ın katılımıyla olamayacağını savundu.

"İsrail, yaklaşık 2 yıldır sistemli şekilde Gazze'deki insanları öldürüyor. 20 binden fazlası çocuk, 60 binden fazla insan öldürüldü. Şehirler yok edildi, milyonlarca insan mülteci konumunda ve siz, İsrail'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu desteğinizin arkasında 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Siz ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içinde misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merz, şunları söyledi:

"Federal hükümet, İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır. Bu ülke, milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holokost'u yaşamış olan birçok insan, İsrail'e göç etmiştir. Bu nedenle Almanya, her zaman İsrail'in yanında duracaktır. Bu elbette İsrail hükümetinin her kararına saygı duyduğumuz ya da arkasında durduğumuz, eleştirmeden kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki önceki hükümetlerimiz de eleştirdi."

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de barış sağlanması için katkı verdiğini vurgulayarak, "Umuyorum ki, bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek." dedi.

ABD-Çin görüşmeleri

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Güney Kore'de yapılan toplantıda varılan anlaşmaya ilişkin soru üzerine anlaşmanın detaylarını henüz bilmediğini aktaran Merz, gümrükler konusundaki gerginliğin bütün dünyayı etkilediğini dile getirdi.

Merz, bazı ham maddelerin ihracatı konusundaki düzenlemelerin kendilerini de etkilediğini vurgulayarak, kalıcı bir çözüme ulaşılabildiğini umduğunun altını çizdi.

Başbakan Merz, gümrük vergilerindeki ekonomik dengesizliklerin, çözümün doğru yolu olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı

Avrupa'da artan yabancı düşmanlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Merz, Almanya'da ve Avrupa'daki yabancı düşmanlığıyla "sebebi ne olursa olsun" mücadele ettiklerini belirtti.

Merz, açık, özgürlükçü ve liberal bir ülke olduklarının altını çizerek, Hristiyanların yanı sıra Müslümanların da ülkesinde anayasanın koruması altında olduğunu ifade etti.

Almanya'nın din ve etnik grup ayrımı yapmadan kişilerin canının korunmasında sorumlu olduğunu sözlerine ekleyen Merz, herkesin eşit şekilde bu haklardan yararlanabileceğini kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı

Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.