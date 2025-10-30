Haberler

Almanya'dan Türkiye'ye AB Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'yi Avrupa Birliğinde (AB) görmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'yi Avrupa Birliğinde (AB) görmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini belirtti.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'ya ilk ziyaretiyle bir mesaj vermek istediğini kaydeden Merz, "Gelin ilişkilerimizin sunduğu olağanüstü potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha da iyi değerlendirelim. Buna zorunluyuz." ifadelerini kullandı.

Merz, yeni bir jeopolitik sürece girdiklerini ve bu süreçte "büyük güçlerin siyasetinin belirleyici olacağını" dile getirerek, "Alman olarak, Avrupalı olarak stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz ve Türkiye de burada devre dışı kalamaz, kalmamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Almanya toplumu ve ekonomilerinin çok yakın bağlara sahip olduğunu ve iki ülkenin NATO'da da çok yakın müttefik olduğunu vurgulayan Merz, "Türkiye bizi meşgul eden neredeyse bütün dış politika ve güvenlik politikası konularında çok önemli bir aktör." dedi.

Merz, bu temel üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden stratejik bir diyaloğu başlatacağız. Güvenlik politikaları alanında daha yakın işbirliği içinde olacağız. Örneğin daha öncede değindiğimiz Eurofighter uçaklarının alımıyla ilgili. Tabii ki bu ortaklığın bir sürü fırsatlar sunduğunu söylemek istiyorum. Örneğin ulaştırma, demir yolları konusunda önemli gelişmeler yaşayabiliriz."

Yeni jeopolitik durumda daha yakın işbirliğinin sağduyu gerektirdiğini anlatan Merz, "Türkiye ile Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, tabii ki hassas konuları da açık ve güvene dayalı bir şekilde ele almanızı gerektiriyor. Heyetlerimiz arasında ve baş başa görüşmemizde de bunu yaptık." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"

Türkiye'nin AB perspektifine de değinen Merz, "Federal hükümet olarak Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. (Türkiye'yi AB'nin) Yanında (görüyoruz) ve bu yolda ilerlemesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini ve Kopenhag kriterlerine değindiklerini belirterek, "Bu konuları bundan böyle de ele almaya devam etmek isteriz." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.