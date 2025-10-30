Almanya'dan Türkiye'ye AB Mesajı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'yi Avrupa Birliğinde (AB) görmek istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini belirtti.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'ya ilk ziyaretiyle bir mesaj vermek istediğini kaydeden Merz, "Gelin ilişkilerimizin sunduğu olağanüstü potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha da iyi değerlendirelim. Buna zorunluyuz." ifadelerini kullandı.

Merz, yeni bir jeopolitik sürece girdiklerini ve bu süreçte "büyük güçlerin siyasetinin belirleyici olacağını" dile getirerek, "Alman olarak, Avrupalı olarak stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz ve Türkiye de burada devre dışı kalamaz, kalmamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Almanya toplumu ve ekonomilerinin çok yakın bağlara sahip olduğunu ve iki ülkenin NATO'da da çok yakın müttefik olduğunu vurgulayan Merz, "Türkiye bizi meşgul eden neredeyse bütün dış politika ve güvenlik politikası konularında çok önemli bir aktör." dedi.

Merz, bu temel üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden stratejik bir diyaloğu başlatacağız. Güvenlik politikaları alanında daha yakın işbirliği içinde olacağız. Örneğin daha öncede değindiğimiz Eurofighter uçaklarının alımıyla ilgili. Tabii ki bu ortaklığın bir sürü fırsatlar sunduğunu söylemek istiyorum. Örneğin ulaştırma, demir yolları konusunda önemli gelişmeler yaşayabiliriz."

Yeni jeopolitik durumda daha yakın işbirliğinin sağduyu gerektirdiğini anlatan Merz, "Türkiye ile Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, tabii ki hassas konuları da açık ve güvene dayalı bir şekilde ele almanızı gerektiriyor. Heyetlerimiz arasında ve baş başa görüşmemizde de bunu yaptık." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"

Türkiye'nin AB perspektifine de değinen Merz, "Federal hükümet olarak Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. (Türkiye'yi AB'nin) Yanında (görüyoruz) ve bu yolda ilerlemesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine bu konuda Avrupa düzeyinde bir stratejik diyalog arzu ettiğini söylediğini ve Kopenhag kriterlerine değindiklerini belirterek, "Bu konuları bundan böyle de ele almaya devam etmek isteriz." dedi.

