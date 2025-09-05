Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın Dünya Çıkarlarını Koruma Rolünü Eleştirdi

Friedrich Merz, Avrupalıların dünya üzerindeki çıkarlarını yeterince koruyamadığını ve NATO'nun sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle rahatsız olduğunu dile getirdi. Ukrayna savaşına da değinen Merz, Avrupa'nın gerekli baskıyı yapamadığını vurguladı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıların dünyada çıkarlarını yeterince korumak için oynaması gereken rolü oynamamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Merz, partisinin kanalı "CDU TV"de internet üzerinden yayımlanan röportajında, 6 Mayıs'ta göreve gelen Alman hükümetinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da yeniden bir birlik ve beraberliğe geri dönüldüğünü ifade eden Merz, bunun, Alman hükümetinin ve özellikle de Almanya Başbakanı'nın çabalarına da bağlı olduğunu savundu.

Merz, "Bu bizden beklenen roldür ve kendi çıkarımız olduğu için ben de bu beklentilere karşılık vermek istiyorum." dedi.

Avrupalıların, NATO'nun Avrupa kanadının da sınırlı hareket imkanlarına sahip olduğunu da gördüğünü aktaran Merz, Ukrayna savaşına işret ederek, "Bu beni rahatsız ve meşgul ediyor. Şu anda biz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bu savaşın bitmesi için yeterli baskıyı yapabilecek durumda değiliz. Amerikalıların yardımına bağımlıyız." dedi.

Merz, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin Rusya ile yeni ortaklıklar kurduğunu gördüklerini belirterek, "Beni meşgul eden ve itiraf etmeliyim ki rahatsız eden gerçek, şu anda Avrupalılar olarak dünyada aslında oynamak istediğimiz ve çıkarlarımızın yeterince korunması için oynamamız gereken rolü oynamıyor olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
