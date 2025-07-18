Almanya Başbakanı Merz: Artık Kendi Savunmamızı Kendimiz Sağlamalıyız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ülkelerinin uzun yıllar boyunca savunma ve güvenlik konusunda ABD'ye sırtını dayadığını kabul ederek artık sorumluluk alma zamanının geldiğini söyledi.

Merz, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında BBC'ye verdiği röportajda, Almanya'nın savunma politikası, Avrupa-ABD ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İngiltere ile anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik konusunda uzun yıllar boyunca ABD'ye sırtını dayadığını belirten Merz, "Daha fazlasını kendi başımıza yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçmişte beleşçiydik. Şimdi bizden daha fazlasını yapmamız isteniyor ve biz de bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, "ABD Başkanı Donald Trump özünde Avrupa'nın kaderine kayıtsız mı? ya da onu tanıdıkça fikriniz değişti mi?" sorularına verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, fikrimi değiştirmedim. Amerikalıların yıllardır Avrupa'dan uzaklaşıp Asya'ya yöneldiğini gözlemliyorum. Tabiri caizse ekseni Asya'ya doğru kayıyor ve dünyada Amerikalıların ilgilendiği başka yerler de var ve kendilerini Çin ile çok zorlu bir rekabet içinde görüyorlar. İşte bu nedenle bize, kendinize kendiniz sahip çıkın diyorlar ve biz de bunu yapıyoruz."

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la üç kez görüştüğünü aktararak Trump ile haftalık telefon görüşmeleri yaptıklarını ve hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de ticaret ilişkileri konusunda koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

"Büyük bir tehdit görüyoruz ve bu tehdit Rusya"

Göreve başlamasından yalnızca 4 gün sonra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Kiev'e gittiğini hatırlatan Merz, "Büyük bir tehdit görüyoruz ve bu tehdit Rusya. Bu sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın barışına, özgürlüğüne ve siyasi düzenine yönelik tehdit." diye konuştu.

Almanya'da anayasa değişikliğiyle savunma bütçesinin artırılmasına öncülük ettiğini hatırlatan Merz, Alman ordusunun yeterince güçlü olmadığını, bu nedenle çok fazla para harcadıklarını kaydetti.

E3 ülkeleri olarak bilinen Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yalnızca güvenlik ve dış politika değil, aynı zamanda ekonomik büyüme üzerine de odaklanacağını belirten Merz, Starmer ve Macron'la yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Savunma sanayi alanındaki ortak projelere devam edilecek

Almanya ve İngiltere arasında savunma, güvenlik, ticaret ve göç alanlarında dün imzalanan "Kensington Anlaşması"na da değinen Merz, bu anlaşma kapsamında savunma sanayi alanındaki ortak projelere devam edileceğinin altını çizdi.

Merz, ayrıca yasa dışı göçle mücadele amacıyla Almanya'da küçük botların depolanmasını suç sayacak yeni yasal düzenlemenin hızla meclise sunulacağı bildirildi.