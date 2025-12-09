Almanya: Avrupa'daki Amerikan şirketleri, Avrupa'da geçerli kuralları kabul etmek zorunda

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin, Avrupa'da geçerli kuralları kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD merkezli X sosyal medya platformuna para cezası vermesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının sorulması üzerine Merz, ABD Başkanı'nın sözlerini not ettiğini belirtti.

Merz, "Nasıl ki, Amerika'daki Alman ve Avrupalı ??şirketler orada geçerli yasalara uymak zorundaysa ve gerektiğinde çok ağır cezalara çarptırılabiliyorlarsa Avrupa'daki Amerikan şirketleri de burada geçerli kuralları kabul etmek zorunda." ifadesini kullandı.

Şirketlerin buna uymamaları durumunda, Almanya'da ve Avrupa'da yaptırım olasılıklarının bulunduğuna işaret eden Merz, buna karşı yasal yollara başvurulabileceğini, bunu sadece Avrupalı şirketler değil Amerikalı ve diğerlerinin de yapabileceğini vurguladı.

Merz, Avrupa'da geçerli olan yasal çerçevenin ve hukuk düzeninin tüm şirketler için sınırsız ve eşit şekilde geçerli olduğunun altını çizdi.

"Ermenistan'ın AB'ye daha fazla yakınlaşma isteğini memnuniyetle karşıladık"

Basın toplantısı öncesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile iki ülke arasında "ikili ortaklığın stratejik gündemine" ilişkin bildiriyi imzalayan Merz, bu bildirinin imzalanmasıyla ilişkilerin daha da yoğunlaşmasının temelinin atıldığını dile getirdi.

Merz, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan barış anlaşmasından dolayı Paşinyan'ı tebrik ederek, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kalan adımları birlikte ve barışçıl şekilde atmaya devam etmesi ve çözüm bekleyen sorunları dostane şekilde çözmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Almanya ve Ermenistan'ın yakın işbirliği yapmasında karşılıklı çıkarların bulunduğuna işaret eden Merz, "Azerbaycan ile varılan barış anlaşmasının ardından bunu geniş ve istikrarlı Avrupa temeli üzerinde oturtmak için büyük bir tarihi fırsat var." dedi.

Başbakan Merz, barış anlaşmasının Ermenistan ile AB arasında da daha güçlü işbirliği imkanı sunduğunu belirterek, "Ermenistan'ın AB'ye daha fazla yakınlaşma isteğini memnuniyetle karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın AB üyeliği için birçok koşulu yerine getirmesi gerektiğini bildiğini, bunun özellikle Kopenhag Kriterleri olduğunu belirten Merz, bu yolun "ortaklık anlaşması" üzerinden geçip geçmeyeceği yönündeki kararı Ermenistan'ın vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Merz, şimdi adım adım iki ülke arasındaki işbirliğini yoğunlaştıracaklarını, şu anda Ermenistan için "Avrupa yolunda tarihi bir fırsatın" bulunduğunu söyledi.

Ermenistan'da gelecek yıl seçimlerin yapılacağına işaret eden Merz, seçimlerin demokrasi düşmanları tarafından saldırıya uğramasının rahatsız edici normal bir durum haline geldiğini belirtti.

Merz, özellikle Rusya'nın, Ermenistan'daki seçmenleri Batılı ortaklarla çok yakın ilişkiler içinde olma konusunda korkutmaya çalıştığını ve AB'nin hedefleri, değerleri hakkında yalanlar yaydığını savundu.

Başbakan, Rusya'nın sadece Avrupa'yı değil, Ermenistan'ı da hibrit tedbirlerle istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Paşinyan: "Olumlu sonuçlar getireceğinden eminim"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da imzalanan bildiriyle Ermenistan ile Almanya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık aşamasına girdiğini belirterek, Başbakan Merz ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için atılacak ortak adımları ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ve ekonomik ilişkileri yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Almanya ve AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine katkıda bulunduğunu vurgulayan Paşinyan, Almanya ve AB'nin rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Paşinyan, barışın bir süreç olduğuna işaret ederek, bu sürecin hem Ermenistan hem de Azerbaycan için, öncelikle tüm bölge için, iletişim kanallarının açılmasıyla AB için de avantajlar sağlayacağını anlattı.

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını da sağlayacağımızdan ve demir yoluyla karadan da Almanya'ya kadar ulaşacağımızdan umutluyum." diyen Paşinyan, Almanya'nın, Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde destek vermesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Paşinyan, Başbakan Merz'e Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri anlattığını aktararak, "Desteğiniz için tekrar teşekkür ederim ve bunun olumlu sonuçlar getireceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.