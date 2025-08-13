Almanya Başbakanı Merz, Alaska Görüşmesi İçin Güvenlik Vurgusu Yaptı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." dedi.

Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Merz, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." diye konuştu.

Avrupalılar olarak Trump'a bu mesajı verdiklerini dile getiren Merz, hem durum değerlendirilmesinde hem de Alaska'da yapılacak görüşmede ulaşılabilir hedef konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Merz, çevrim içi toplantıda verimli görüşme yaptıklarını ve umutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmelere devam edeceklerini belirten Merz, Avrupa'nın ne kadar kararlı olduğunu açıkça belirttiklerini vurguladı.

Merz, "ABD Başkanı, ABD'nin Ukrayna'da Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışıyorsa, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz"

Ukrayna'nın sonraki toplantılarda masada yer alması gerektiğini ve ateşkesin sağlanmasını istediklerini açıkça belirttiklerini aktaran Merz, müzakerelerde önce temel unsurların belirlenmesi, ardından bir çerçevenin kararlaştırılması gerektiğini belirtti.

Merz, "Ukrayna, toprak meselesi hakkında müzakereye hazırdır ancak bu durumda sözde temas hattı başlangıç noktası olmalıdır ve Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri içermesi gerektiğinin altını çizen Merz, Ukrayna ordusunun ülkesinin egemenliğini savunmaya devam edebilmesi ve uzun vadede Batı'nın yardımına güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

"Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız"

Merz, 15 Ağustos'taki müzakerelerin ortak bir transatlantik stratejinin parçası olması gerektiğini söyledi.

Bu stratejiyle Ukrayna'ya güçlü destek ve Rusya'ya gerekli baskının uygulanması gerektiğine işaret eden Merz, "Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız." dedi.

Merz, ABD Başkanı Trump'ın bu pozisyonu bildiğini ve büyük ölçüde desteklediğini belirterek, Ukrayna'da barış için umut olduğunu kaydetti.