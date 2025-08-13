Almanya Başbakanı Merz, Alaska Görüşmesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Ağustos'ta gerçekleştirecekleri görüşmeye dair, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı. Merz, çevrimiçi toplantıda Ukrayna ile ilgili olumlu bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." dedi.

Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Merz, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." diye konuştu.

Avrupalılar olarak Trump'a bu mesajı verdiklerini dile getiren Merz, hem durum değerlendirilmesinde hem de Alaska'da yapılacak görüşmede ulaşılabilir hedef konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Merz, çevrimiçi toplantıda verimli bir görüşme yaptıklarını ve umutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
