Almanya Başbakanı, Avrupa'nın güvenlik politikası açısından ABD'den daha bağımsız hale gelmesini istiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın ve dolayısıyla Almanya'nın da güvenlik politikası açısından ABD'den çok daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Merz, Mainz kentinde Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD yönetiminin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

ABD'nin güvenlik stratejisinin, özü itibarıyla kendisini şaşırtmadığını belirten Merz, bugüne kadar her Amerikan hükümetinde, yeni başkanın görev süresinin ilk yılında bunu revize ettiğini söyledi.

Belgenin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın şubatta Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında söyledikleriyle hemen hemen aynı olduğunu aktaran Merz, "Bazı kısımları makul, bazı kısımları anlaşılabilir, bazı kısımları ise Avrupa bakış açısıyla kabul edilemez. Amerikalıların şimdi Avrupa'daki demokrasiyi kurtarmak istemeleri için bir gereklik görmüyorum. Eğer kurtarılabilecek (bir durum) olsaydı bunu biz zaten tek başımıza yapardık." ifadelerini kullandı.

Bu belgenin güvenlik politikası açısından ne anlama geldiğinin en önemli konu olduğunu belirten Merz, "Bu, Avrupa'da ve dolayısıyla Almanya'da güvenlik politikası açısından ABD'den çok daha bağımsız hale gelmemiz gerektiği yönündeki görüşümü doğruluyor. Bu, sürpriz değil ancak şimdi bir kez daha doğrulandı, belgelendi. Bu, Amerikalıların yeni stratejisi." değerlendirmesinde bulundu.

Burada "America First" (Önce Amerika) söyleminin özellikle güçlü bir şekilde öne çıktığına işaret eden Merz, "Amerikalılarla yaptığım görüşmelerde, 'America First iyi bir şey ama America Alone (Yalnızca Amerika) sizin çıkarınıza olamaz' diyorum. Dünyada ortaklara da ihtiyacınız var. Ortaklardan biri Avrupa olabilir ve eğer Avrupa ile ilgilenmiyorsanız, en azından Almanya'yı ortağınız yapın. Bunu yapamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Friedrich Merz, bu durumun siyasi alandan çok yerel düzeyde daha fazla yaşandığını ifade ederek bu yüzden Rheinland-Pfalz eyaletinde çok sayıda Amerikan askerinin bulunmasının önemli olduğunu ve yerel siyasetçileri ABD askerleriyle iyi ilişkileri sürdürmeye teşvik ettiğini anlattı.

Ortak hedefin Avrupa kıtasında özgürlüğü, güvenliği ve barışı korumak olduğunu vurgulayan Merz, "Umarım Amerikalılar da bu yolda bizi takip eder, onlar da kendi çıkarları için bunu doğru ve gerekli görür. Eğer durum böyle değilse en azından zihnimizde ve bir gün gerçekte buna hazırlıklı olmalıyız." dedi.