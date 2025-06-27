Almanya Başbakanı Merz, AB Zirvesi'nde Gazze ve Rusya-Ukrayna Krizine Dikkat Çekti

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki AB Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik endişelerini dile getirerek ateşkes sağlamak için Amerika ile ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında mevcut yaptırımların uzatılması konusunda da görüşmeler yapıldığını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerini paylaştıklarını söyledi.

Başbakan Merz, Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin gündem maddelerinden Gazze'deki durumla ilgili konuşan Merz, "(AB Zirvesi'nde) Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerimizi paylaştık. Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için İsrail'e Amerikalılarla birlikte nasıl etki edebileceğimiz konusunda çeşitli seçenekleri çok yoğun bir şekilde tartıştık." dedi.

Merz, zirvenin sonuç bildirgesinde Avrupa Konseyinin bu yönde ilerlemek istediği konusunda hiç kimsenin itiraz etmediğini ve bunu oy birliğiyle kararlaştırdıklarını belirtti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinen Merz, mevcut yaptırımların uzatılmasına ve 18. paketin uygulanmasına karar verilmesi yönünde hareketliliğin olduğunu söyledi.

Merz, ABD yönetiminin bu konuda nasıl davranacağı sorusunun AB Zirvesi'nde cevaplanamadığına işaret ederek, "Bu sorunun cevabı, Washington'da verilmelidir. Şunu söyleyebilirim. ABD yaptırımlarının sıkılaştırılması lehine olan tüm argümanları doğru şekilde sunduk. Bunu bir rica olarak değil Moskova'ya nasıl etki edilebileceğine dair net bir görüş ve tutumla yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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