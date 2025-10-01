Haberler

Almanya Başbakanı Merz, AB'de Bürokrasinin Azaltılmasını Talep Etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde bürokrasinin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, sanayinin rekabet gücünü artırmak için köklü düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya savaş tazminatı verilmesi önerisinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nde (AB) bürokrasinin azaltılması çağrısında bulundu.

Şansölye Merz, Berlin'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa sanayisinin rekabet gücü, Avrupa Birliği'nde iki yıldır ele aldığımız temel konu oldu. Bunun Avrupa Birliği düzenlemelerine de yansıması gerekiyor. Bu düzenleme yoğunluğu devam edemez. Bu çok fazla." ifadesini kullandı.

AB'nin ve Avrupa Komisyonu'nun bürokrasiyi azaltma sorumluluğunu üstlenmesi konusunda bir kez daha ısrar edeceğini vurgulayan Merz, "Bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Orada da köklü düzeltmelere ihtiyaç var." diye konuştu.

Merz, Rusya'nın savaş nedeniyle AB'deki dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesi önerisinin de görüşülmekte olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
