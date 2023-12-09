Üye Girişi
Haberler

Almanya Başbakanı Gazze'ye insani yardımın güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını vurguladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın ulaştırılması ve bunun güvenilir bir temelde yapılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca bölgedeki sivillerin korunması ve insani durumun iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılması ve bunun güvenilir bir temelde yapılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Netanyahu Sholz'e, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a karşı başlattığı kara harekatı hakkında bilgi verdi.

Scholz ve Netanyahu bölgedeki sivillerin korunmasını en üst düzeye çıkarmak ve Gazze Şeridi'nde insani durumu iyileştirmek için yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insanlara daha fazla insani yardım ulaştırılması ve bunun güvenilir bir temelde yapılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Batı Şeria'daki son durum ve şiddet eylemleri ele alınırken, Scholz Netanyahu'ya çatışmanın bölgesel olarak yayılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen diplomatik çabalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Olaf Scholz Almanya İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title