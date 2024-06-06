Almanya ağır suç işleyen Afganistan ile Suriye vatandaşlarını sınır dışı edebilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede ağır suç işleyen Afganistan ile Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri gerektiğini söyledi.

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ağır suç işleyenler Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur." dedi.

Şansölye ayrıca ülkede terör suçlarının yüceltilmesine de müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Scholz, sınır dışı etme düzenlemelerinin sıkılaştırılacağına işaret ederek "Terörizmi yücelten herkes tüm değerlerimize karşıdır ve sınır dışı edilmelidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, Ukrayna'nın Alman silahlarını Rus topraklarında kullanabilmesine yönelik verilen izni hatırlatarak "Ukrayna, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak her zaman bizim ve müttefiklerimizin sağladığı silahları kullanabilir." dedi.

Almanya'da geçen hafta Mannheim'da Afgan kökenli bir kişinin polisi öldürmesinin ardından ülkede Afganistanlıları ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu tartışılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yaptığı, Afganistan ve ona komşu ülkelerle görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Ağustos 2021'de Kabil'de iktidarın değişmesinin ardından Almanya, Afganistanlıları sınır dışı etmemişti.