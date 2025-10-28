Haberler

Almanya, Askeri Gayrimenkulleri Sivil Kullanıma Devretme Projelerini Askıya Aldı

Almanya Savunma Bakanlığı, artan askeri ihtiyaçlar nedeniyle orduya ait gayrimenkullerin sivil amaçlarla yeniden kullanılmasını öngören projeleri durdurdu. Bu karar, 187 eski askeri mülkü etkilerken, ordunun stratejik gayrimenkul rezervinin artırılması hedefleniyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, artan askeri alan ihtiyacı nedeniyle orduya ait gayrimenkullerin sivil amaçlarla yeniden kullanılmasına yönelik projeleri askıya aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin gelecek yıllarda daha da büyütülmek istenmesi nedeniyle yeni gayrimenkul ihtiyaçlarının ortaya çıktığı, bu kapsamda orduya ait mülklerin sivil kullanıma devredilmesini öngören dönüşüm sürecinin durdurulduğu belirtildi.

Ülkede zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılmasının ardından devam eden dönüşüm süreci, alınan moratoryum kararıyla askıya alınmış oldu.

Karar, Federal Gayrimenkul Kurumunun (BImA) mülkiyetinde bulunan 187 eski askeri gayrimenkulü etkiliyor. Önceki kararların aksine bu mülklerin hizmet dışı bırakılmayacağı bildirildi.

Etkilenen alanlar arasında Fürstenfeldbruck'taki eski hava üssü ve Berlin'deki sivil uçuşlara kapatılan Tegel Havalimanının bazı kısımları bulunuyor.

Söz konusu mülklerin tamamı, Alman ordusunun stratejik gayrimenkul rezervine aktarılacak. Bu rezervin, gelecekte ordunun artan altyapı ihtiyaçlarına kısa vadeli çözümler sunması hedefleniyor.

Bakanlığa göre, ordu, sürecin her aşamasında eyalet yönetimleri, şehirler ve belediyelerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nils Hilmer, yaptığı açıklamada, "Birçok bölgede sivil kullanım planlarının hazır olduğunu biliyoruz. Ancak mevcut güvenlik durumu, ordunun büyümesini zorunlu kılıyor. Diyalog içinde ortak çözümler bulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin eyaletinin, Tegel'de 3 bin mültecinin barınacağı yeni bir merkez inşa etme planı ise bu kararla belirsizliğe girdi.

Tegel Havalimanının geri kalan bölümlerinde ise büyük bir dönüşüm projesi devam ediyor. Eski terminal binasında sanayi parkı kurulurken, Berlin Teknik Üniversitesinin de alana taşınması planlanıyor.

Ayrıca havalimanının doğu kısmında yaklaşık 5 bin konutun yer alacağı yeni kentsel bölge inşa edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
