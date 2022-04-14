Almanya Alternatif Enerji Üretimi Arayışında

Almanya'da bir şirket önümüzdeki ay, bir taş ocağı göleti üzerine kurduğu yüzen bir güneş enerjisi santralini devreye sokacak. Şirket yaptığı açıklamada, Haltern am See'de kurulan santralin, bir kara tipi rüzgar türbininin enerji üretimine eşdeğer yani 3 megavat (MW) güç sağlayabileceğini söyledi. Tesis 24 Mayıs'ta hizmete girecek. Almanya, Ukrayna'nın işgalinin ardından alternatif enerji kaynakları bulmaya ve Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığını aşamalı olarak azaltmaya çalışıyor

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