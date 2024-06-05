Almanya, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım öngören tasarıyı beklemiyor

Alman hükümeti, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından bu kararın Senato'dan geçmesini beklemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, AA muhabirinin, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karara ilişkin sorusuna karşılık, UCM'nin bağımsız bir kurum olduğunu söyledi.

Fischer, "UCM'in en büyük ikinci mali destekçisi olduğumuzu biliyorsunuz. Bunun, UCM'ye ilişkin duruşumuzun iyi bir ölçütü olduğunu düşünüyorum. ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını gördük. Ancak Senato'dan geçmesi gerekiyor. Biz birçokları gibi, bunun Senato'dan geçmeyeceğini varsayarsak, bir sır vermiş olduğumu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"UNRWA terör örgütü değildir"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimine ilişkin soruya da Fischer, Almanya'nın UNRWA'ya ilişkin tutumunun bilindiğini belirterek, "Kesinlikle bir terör örgütü değil, BM tarafından görevlendirilmiş uluslararası bir örgüttür. Onların önemli çalışmaları uluslararası toplum tarafından desteklenmektedir." yanıtını verdi.

Fischer, UNRWA'nın Gazze'deki insanlara yardım sağlamaya devam edebilecek lojistik kapasiteye sahip az sayıdaki kuruluştan biri olduğunu vurgulayarak, İsrail hükümetinin Gazze halkına yardım sağlanmasına imkan verme yükümlülüğü bulunduğuna işaret etti.

Bunun UNRWA olmadan yapılamayacağını belirten Fischer, "Bu nedenle, UNRWA'nın çalışmalarını tehlikeye sokan bu yasa teklifini büyük bir endişeyle karşılıyoruz." dedi.

Fischer, Gazze Şeridi'nde insani durumun felaket olduğunu yineleyerek, bu yüzden Gazze'ye yeni erişim yolları açmak ve oradaki halka insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını anlattı.

Sözcü Fischer, sivil halkın zor durumda olduğunu aktararak, İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerini "akıtması" çağrısında bulundu.???????