Almanya, ABD'nin İnsan Hakları Raporunu Reddetti

Alman hükümeti, ABD'nin Almanya'daki insan hakları durumunu kötüye gittiği yönündeki raporunu reddetti. Hükümet yetkilileri, Almanya'nın ifade özgürlüğünün yüksek seviyede korunduğunu vurguladı.

BERLİN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Alman hükümeti, ABD'nin Almanya'da insan haklarının kötüye gittiği yönündeki son raporunu reddettiklerini duyurdu.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer çarşamba günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ifade özgürlüğünün son derece kapsamlı şekilde korunmasını sağlayan köklü bir demokrasiye sahip olduklarını söyledi.

Meyer, "Almanya'da ifade özgürlüğü çok ileri bir seviyededir. ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher ise, "Almanya'da basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı raporda Almanya'daki insan hakları durumunun 2024 yılında kötüye gittiği ileri sürülüyor. Raporda ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve antisemitizm kaynaklı şiddet gibi "ciddi boyuttaki insan hakları sorunlarına" dikkat çekiliyor.

