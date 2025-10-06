Almanya, ABD'nin Gazze Planına Destek Vermeye Hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Katar ve Kuveyt'i ziyaretlerinin ardından İsrail'e geçen ve bu ziyaretleri Alman ARD televizyonuna değerlendiren Wadephul, Trump'ın planını bölge için potansiyel bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, "Ateşkesin ardından, Alman hükümetinin yardım sözü verdiği bir aşamaya gireceğiz. Bir yeniden yapılanma konferansına katılmaya hazırız. Mali destek ve insani yardım sağlayacağız." dedi.

Planın başarıya ulaşmasını sağlamak için her şeyi yapacaklarını belirten Wadephul, "Şu anda ateşkesin kararlaştırılacağı ve rehinelerin serbest bırakılmasının görüşüldüğü ilk aşamadayız. Bu, Almanya için de büyük önem taşıyor çünkü rehineler arasında Alman vatandaşları da var." diye konuştu.

Wadephul, İsrail'i barış planını uygulaması konusunda ne kadar güvenilir bulduğu sorusuna ise "İnanıyorum çünkü İsrail tarafından, özellikle de mevkidaşım Gideon Saar'dan gördüğüm ve duyduğum her şey bunu destekliyor. İsrail tarafı henüz bana yalan söylemedi, söylenen her şey doğruydu. Bu yüzden bundan şüphe etmek için hiçbir sebebim yok." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail'deki görüşmelerinin ardından muhtemelen Mısır'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.