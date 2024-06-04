Almanya A Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan anket tepki çekiyor

Almanya'da Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumunda (WDR) yayınlanan Sport Inside programı tarafından Almanya A Milli Futbol Takımı (DFB) ile ilgili yapılan anket tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini dile getirirken, WDR ise anketi savundu.

Sosyal medyada bir kullanıcı tepkisini, "DFB takımında daha fazla beyaz oyuncu mu. WDR bir kez daha skandala neden oluyor" yorumuyla gösterdi.

Diğer bir kullanıcı da, "Bir anket, aşırı sağcı ve radikal milliyetçi tutumları ortaya çıkarabilecek şekilde tasarlanmıştır. Skandal" paylaşımında bulundu.

Başka bir kullanıcı ise, "WDR'nin milli takımla ilgili bu anketi yapması ve milli oyuncularımızın ten rengiyle ilgili bir sonuç yayınlaması bence bir skandal. Bunun için para mı harcıyorsunuz? Yazıklar olsun size." değerlendirmesini yaptı.

Kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa'nın kurucusu ve genel müdürü olan Manfred Güllner, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, WDR'nin skandal yaratmak için her şeyi kırptığı izlenimine kapıldığını belirterek, "Eğer bu tür sorular soruyorsanız, görüşülen kişilere değerlendirmeleri için kapsamlı ifadeler de sunulması gerekir." dedi.

WDR, anketi savundu

WDR Spor Müdürü Karl Valks ankete yönelik eleştirileri yanıtladı.

Valks, yaptığı açıklamada, "Muhabirimiz Philipp Awounou, 'Birlik, Adalet ve Çeşitlilik' belgeselinin çekimleri sırasında yaptığı röportajlarda futbol sahalarında çok az sayıda 'gerçek', açık tenli Alman olduğu iddiasıyla karşılaştı. Bunu anekdot olarak aktarmak yerine sağlam verilere dayandırmak istedik." dedi.

Valks, bu nedenle Infratest Dimap'a anketi yaptırdıklarını belirterek, "Sonuçların bu şekilde olması bizi dehşete düşürse de, bu sonuçlar aynı zamanda Almanya'nın bugünkü sosyal durumunun da bir ifadesidir. Spor, toplumumuzda önemli bir rol oynamaktadır ve milli takım entegrasyon için güçlü bir rol modeldir." ifadelerini kullandı.

WDR kurumundan AA'ya yapılan açıklamada, belgeselde futbolda çeşitlilik, kimlik ve ırkçılık konularının etkileyici bir şekilde ele alındığı belirtilerek, "Film, uzun ve yoğun bir araştırmanın, farklı bakış açılarının analizinin ve nihayetinde toplumumuzun gelişimindeki izlerin tarihsel bir arayışının sonucudur." denildi.

Belgeselin temel olarak Almanya'nın çeşitlilik içeren bir topluma doğru giden sürecin ortasında olduğunu da gösterdiği, futbolun da entegrasyonda önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Karim Adeyemi'ye yönelik son ırkçı hakaretlerin de gösterdiği gibi, ırkçılığın futbolda bile güncel bir sorun olduğu vurgulanarak, "Belgesel için yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan ırkçı ifadelerin temsili veriler temelinde incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Infratest Dimap ile birlikte bir anket gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kullanıcılardan da yanıtlar aldık. Anket sonuçlarının sosyal medyada sunumu şu anda gözden geçiriliyor. Geriye dönüp baktığımızda, sunumun daha fazla bağlama ihtiyacı olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

-"Irkçı" anket tepki çekmişti

WDR tarafından yayımlanan Sport Inside programındaki ankete katılan her beş kişiden biri Almanya A Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade ettiği kaydedilmişti.

Irkçı ankete, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcular tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şoke oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunurken, Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtmişti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." ifadesini kullanmıştı.

Anketteki soruları eleştiren Joshua Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirmişti.