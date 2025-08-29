Almanya 2024'te 12,83 Milyar Euro Değerinde Silah İhracatını Onayladı

BERLİN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Alman hükümeti, 2024 yılında toplam 12,83 milyar euro (14,99 milyar ABD doları) değerinde silah ihracatını onayladı. Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, rekor derecedeki askeri desteğin büyük bir kısmı Ukrayna'ya yönlendirildi.

2023'te onay verilen silah ve askeri malzeme satışı 12,13 milyar euro olmuştu.

Açıklamaya göre Ukrayna'ya verilen silah ihracat izinleri 8,15 milyar euroya ulaştı. Böylece Ukrayna, 2024'te bir kez daha en büyük alıcı olarak toplam ihracatın yüzde 64'ünü oluşturdu.

Onaylanan ihracatın yüzde 86'sının Almanya'nın Avrupa Birliği ve NATO'daki ortakları ile Japonya, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Singapur ve Ukrayna'ya yönelik olduğu da belirtildi.