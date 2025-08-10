Almanların %54'ü Filistin'in Tanınmasını Destekliyor

Almanya'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının ülkenin Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasından yana olduğunu ortaya koydu.

Forsa şirketinin Almanya'da "Internationale Politik" dergisi için yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 54'ü, "Almanya, Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 31'i bu soruyu "Hayır", yüzde 15'i de "Bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

Ülkenin batısında yer alan eyaletlerde Almanya'nın Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasını isteyenlerin oranı yüzde 53, doğudaki eyaletlerde bu oran yüzde 59 olarak tespit edildi.

Yaşı 30'un altında olanların yüzde 60'ı, Almanya'nın Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasını isterken, bu yaş grubunda buna karşı çıkanların oranı yüzde 22'de kaldı.

Öte yandan, 60 yaş üstündekilerin de yüzde 58'i Almanya'nın Filistin'i şimdi devlet olarak tanımasından yana olurken, bu oran 30-44 ve 45-59 yaş gruplarında yüzde 50 olarak ankete yansıdı.

Alman hükümeti, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözümün gerçekleşmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görüyor.