Anket: Almanların Çoğunluğu Sığınma Amaçlı Göçün Azaltılmasını Destekliyor

BERLİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası araştırma şirketi YouGov'un Alman haber ajansı dpa için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu federal hükümetin sığınma amaçlı göçü kısıtlama planını destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 53'ü İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in ülkeye giren sığınmacı sayısını azaltma hedefini tamamen desteklerken, yüzde 23'ü ise göç politikasını destekleyeceğini belirtti.

Katılımcıların sadece yüzde 15'i bu yaklaşıma karşı olduğunu belirtirken, geri kalanlar ise henüz karar vermediklerini ifade etti.

Dobrindt, mayıs ayında göreve başladığından bu yana sınır bölgelerine daha sıkı kontrol getirirken, hamile kadınlar ve ağır hastalar gibi savunmasız gruplar hariç ülke sınırlarında sığınma talebinde bulunanların reddedilmesini istedi.

Bakan AB düzeyinde ise, Almanya'yı terk etmeleri istenen sığınmacıların ülkelerine gönderilmeden önce kalabileceği geri dönüş merkezlerinin kurulmasına izin verecek daha sıkı sığınma kurallarını savunuyor.

Ancak ankete katılanların yalnızca yüzde 8'i göç politikasında belirgin bir değişiklik fark ettiğini söylerken, yüzde 42'si hiçbir değişiklik görmediğini belirtti.

YouGov anketi, 12-15 Aralık tarihlerinde 2.100'den fazla seçmen arasında yapıldı.