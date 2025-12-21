Haberler

Anket: Almanların Çoğunluğu Sığınma Amaçlı Göçün Azaltılmasını Destekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YouGov'un yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 53'ü sığınma amaçlı göç kısıtlama planını destekliyor. İçişleri Bakanı Dobrindt'in sınır kontrollerini artırma ve sığınma taleplerini reddetme hedefleri geniş bir destek buluyor.

BERLİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası araştırma şirketi YouGov'un Alman haber ajansı dpa için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu federal hükümetin sığınma amaçlı göçü kısıtlama planını destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 53'ü İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in ülkeye giren sığınmacı sayısını azaltma hedefini tamamen desteklerken, yüzde 23'ü ise göç politikasını destekleyeceğini belirtti.

Katılımcıların sadece yüzde 15'i bu yaklaşıma karşı olduğunu belirtirken, geri kalanlar ise henüz karar vermediklerini ifade etti.

Dobrindt, mayıs ayında göreve başladığından bu yana sınır bölgelerine daha sıkı kontrol getirirken, hamile kadınlar ve ağır hastalar gibi savunmasız gruplar hariç ülke sınırlarında sığınma talebinde bulunanların reddedilmesini istedi.

Bakan AB düzeyinde ise, Almanya'yı terk etmeleri istenen sığınmacıların ülkelerine gönderilmeden önce kalabileceği geri dönüş merkezlerinin kurulmasına izin verecek daha sıkı sığınma kurallarını savunuyor.

Ancak ankete katılanların yalnızca yüzde 8'i göç politikasında belirgin bir değişiklik fark ettiğini söylerken, yüzde 42'si hiçbir değişiklik görmediğini belirtti.

YouGov anketi, 12-15 Aralık tarihlerinde 2.100'den fazla seçmen arasında yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
title