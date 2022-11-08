Almanlar Daha Az Alışveriş Yaparken, Perakendeciler Noel Konusunda Endişeli

BERLİN, 8 Kasım (Xinhua) -- Almanya ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü Pazartesi günü, Almanların 2022'nin üçüncü çeyreğinde daha az alışverişe gittiğini ve ülkedeki mağazaların neredeyse yarısının daha az müşteri bildirdiğini açıkladı.

BERLİN, 8 Kasım (Xinhua) -- Almanya ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü Pazartesi günü, Almanların 2022'nin üçüncü çeyreğinde daha az alışverişe gittiğini ve ülkedeki mağazaların neredeyse yarısının daha az müşteri bildirdiğini açıkladı.

ifo'nun anketler konusundaki yöneticisi Klaus Wohlrabe, "Yüksek enflasyon, düşük gelirli insanların paralarının daha az şey almaya yeteceği ve satın alma konusunda isteksiz kalacakları anlamına geliyor" dedi ve birçok perakendecinin "yaklaşan Noel sezonu hakkında endişeli" olduğunu belirtti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ön rakamlarına göre, hızla yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Almanya'da enflasyon Ekim ayında yüzde 10,4'e ulaştı.

İkinci çeyrekte yüksek enflasyon oranları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde reel ücretlerin yüzde 4,4 oranında düşmesine neden olmuştu.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Pazartesi günü, "Yükselen hayat pahalılığı endişeyle izlenmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu ve tüketiciler arasındaki ruh halinin "hafif bir iyileşmeye rağmen oldukça zayıf" olduğunu da ifade etti.

Enflasyonun tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini yumuşatmak için Alman hükümeti 95 milyar euro (95 milyar ABD doları) değerinde yardım paketleri verdi. Hükümet ayrıca, elektrik ve doğalgaz fiyatlarını sınırlamak için 200 milyar euroya kadar bir "koruyucu şemsiye" kuruyor.

Bununla birlikte BILD gazetesi adına Pazar günü yapılan bir ankete göre, her iki Alman'dan biri yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı destek alamadığını düşünüyor. Birçok insan, yüksek tüketici fiyatları nedeniyle Noel hediyeleri için paralarının yetmeyeceğini söylüyor.

Almanya'nın önde gelen indirimli süpermarketi Aldi, perakende sektöründeki tüketiciler için önümüzdeki aylarda herhangi bir rahatlama beklemediğini bildirdi. Aldi'nin yönetim kurulundan bir sözcü geçtiğimiz günlerde "Ne yazık ki daha da zor günler gelebilir" uyarısında bulundu.

Bu arada HDE, "Önümüzdeki haftaların, satın alma konusundaki isteksizliğin Noel sezonunda da devam edip etmeyeceğini göstereceğine" işaret etti.