Alman ve İngiliz jetleri Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engelledi

Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde 3 Rus uçağını engellediği bildirildi.

Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Alman ve İngiliz Eurofighter tipi uçakların 3 askeri uçağı teşhis etmek için alarma geçirildiği aktarıldı.

Bunların iki SU-27 Flanker ve bir IL-20 tipi Rus uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu uçakların uluslararası hava sahasında bir kez daha sinyal vermeden uçtukları ve söz konusu uçakların engellendiği kaydedildi.