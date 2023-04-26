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Alman ve İngiliz jetleri Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engelledi

Alman ve İngiliz jetleri Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engelledi

Güncel Haberler

Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde 3 Rus uçağını engellediği bildirildi.

Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde 3 Rus uçağını engellediği bildirildi.

Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Alman ve İngiliz Eurofighter tipi uçakların 3 askeri uçağı teşhis etmek için alarma geçirildiği aktarıldı.

Bunların iki SU-27 Flanker ve bir IL-20 tipi Rus uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu uçakların uluslararası hava sahasında bir kez daha sinyal vermeden uçtukları ve söz konusu uçakların engellendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel

Baltık Denizi Güncel Haberler

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