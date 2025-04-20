Alman Vatandaşının Korkunç Cinayeti: Tutuklandı

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Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu Artur Kurz, mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu Artur Kurz çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler A.A. ve İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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