Alman Vatandaşının Korkunç Cinayeti: Tutuklandı

TUTUKLANDI

Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu Artur Kurz çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler A.A. ve İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.