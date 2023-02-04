Alman vatandaşı, Manisa'da Müslüman oldu

Almanya vatandaşı 44 yaşındaki Andre Richter, eşinin ailesini ziyaret için geldiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde kelimeişehadet getirip Müslüman oldu.

Müftülüğe başvuran Richter için "ihtida töreni" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Uzman Vaiz Abdullah Gölükçü, Richter'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Richter, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Gölükçü, Richter'i tebrik ederek, şunları söyledi:

"Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği ve Peygamber Efendimiz'in müjdelediği üzere artık geçmişteki bütün günahlarınız bağışlandı. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz."

"Rahdan" ismini seçtiğini belirten Richter, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Gölükçü, Richter'e, "İhtida Belgesi" ile İslam dinini anlatan kitaplar hediye etti.